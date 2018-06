„Fritz & Felix“ soll der neue kulinarische Hotspot des Luxushotels in Baden-Baden heißen. Zwei ungleiche Freunde spielen ab September die Hauptrolle.

Wie Top hotel bereits im Mai berichtet hat, bereitet das Brenners ein progressives Restaurantkonzept vor. Nun wurde der Name bekanntgegeben: „Fritz & Felix“. Das Outlet möchte möchte Esszimmer sein und Wohnraum, Arbeitsplatz und Relax-Zone, Genussoase und einfach ein lässiger Treffpunkt. Dem entsprechend haben Gäste künftig die Wahl zwischen dem eigentlichen Restaurant, der Bar, einem Bereich mit offener Showküche und einer Terrasse mit Blick in den Park.

Namensgeber und Botschafter der neuen Genießer-Location sind ein roter Fuchs und ein Hase, zwei fiktive Charaktere aus dem Herzen des Schwarzwaldes. Sie wurden geschaffen, um die Geschichte rund um das neue moderne Restaurant zu erzählen. Der Fuchs, ein Freigeist mit listig-mysteriösem Charakter symbolisiert das Geheimnisvolle und Mystische. Der Hase steht für Lebendigkeit und Neugierde. Somit repräsentiert das ungleiche Pärchen den Schwarzwald ebenso wie die Liaison scheinbarer Gegensätze, die in Brenners neuem Gastro-Bereich immer wieder aufs Neue gelebt wird: „Es geht uns um ein spannendes Restauranterlebnis, das es so in dieser Art in Baden-Baden noch nicht gibt und unseren Gästen in Erinnerung bleiben soll“, betont der kulinarische Berater Nenad Mlinarevic. „Sowohl die Räumlichkeiten als auch die Küche werden geschmackvoll und weltoffen sein, schlicht und gleichzeitig mit einer gewissen Raffinesse.“

Fritz und Felix sind aber noch viel mehr als Namensgeber und lustige Gesellen im Logo der neuen Location. Die beiden ungleichen Freunde erzählen auch auf ebenso humorvolle wie informative Weise die Geschichte rund um das neue Food- und Drink-Konzept im Brenners Park-Hotel & Spa – in Form einer unterhaltsamen, illustrierten Fabel.