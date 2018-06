Zusammen mit Ministerpräsident Bodo Ramelow vollzog Marco Nussbaum heute den Spatenstich für das 16 Millionen Euro teure prizeotel Erfurt-City. Das fünfte Haus der Gruppe soll in puncto Design eine Weiterentwicklung beinhalten; Karim Rashid zeichnet hierfür erneut verantwortlich.

Im Dezember 2017 wurde der neue ICE-Knoten im Erfurter Hauptbahnhof eröffnet; mit seinen schnellen Verbindungen nach Berlin, Frankfurt, München und Dresden rückt er Erfurt und Thüringen als Wirtschafts- und Tagungsstandort noch mehr in die Mitte Deutschlands. Rund 30 Hektar rund um den Hauptbahnhof werden in den kommenden Jahren zu einem neuen Stadtteil entwickelt. prizeotel konnte sich in Zusammenarbeit mit seinem Partner May & Co. an diesem prominenten Standort beteiligen.

„Erfurt ist eine tolle Stadt und Thüringen einfach ein wunderbares Bundesland. Persönlich freue ich mich besonders, dass das auch unser erster Standort in den neuen Bundesländern ist. Hier wird jeden Tag Enormes geleistet, deshalb passt das auch so gut mit prizeotel zusammen«, sagt Marco Nussbaum, CEO und Gründer von prizeotel. Den symbolischen Spatenstich für den

Neubau vollzog er heute zusammen mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Sabine Wosche, Geschäftsführerin der LEG Thüringen, Maximilian May vom Investor May & Co., und Steffen Linnert, Beigeordneter der Stadt Erfurt für Bürgerservice, Sicherheit und Wirtschaft.

Der Zeitplan sieht vor, dass das Hotel Ende 2019 mit insgesamt 208 Zimmern fertiggestellt sein wird. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt rund 16 Millionen Euro, das Design wird, wie bei allen prizeotels, wieder von Karim Rashid kommen und soll eine Weiterentwicklung beinhalten.