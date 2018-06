Der Online-Versandhändler Amazon plant eine Version des Echo und der Sprachassiszenz Alexa speziell für Hotels. Damit sollen die Gäste künftig nicht nur Licht und Klimaanlage in ihren Zimmern steuern können.

Alexa soll den Gästen dazu dienen, den Zimmerservice zu rufen, die Musik zu steuern, oder um Fragen zum Hotel zu beantworten. Dabei soll das Tool individuell auf das jeweilige Haus angepasst werden können, berichtet unter anderem computerbase.de. In den Zimmern werden dafür so genannte Echos oder Echo Dots installiert, sprich Smart Speaker, über die Alexa via Sprache gesteuert werden kann.

Beachten muss jedes Hotel dabei natürlich auch die am 25. Mai in Kraft getretenen Datenschutzverordnungen, welche die personenbezogenen Daten der Gäste schützen. Problematisch: Üblicherweise werden die Suchanfragen der Besucher auf dem Amazon-Account gespeichert, der hinter der jeweiligen Alexa steht. Dazu versichert Amazon laut computerbase.de, dass die aufgezeichneten Befehle jeden Tag automatisch gelöscht werden. Zudem sollen Hotels keinen Zugriff auf die gespeicherten Sprachaufnahmen bekommen. Trotzdem darf der Hotelier die Nutzung analysieren und eigene Skills auf dem Geräten aktivieren. Wenn ein Gast darauf besteht, den Echo Dot aus dem Zimmer zu entfernen, muss der Hotelbetreiber dem Wunsch nachkommen.

Ergänzend zu den geplanten Features soll es zudem bald möglich sein, dass Gäste ihren eigenen Amazon-Account mit einem Echo im Hotel verknüpfen. Sobald der Gast aus dem Hotel auschecke, wird die Verbindung gelöscht, so die Verantwortlichen von Amazon. Erster Partner von Amazon wird Marriott International. Die Hotels der Kette integrieren das System Alexa demnach noch im Sommer 2018. Das Wynn in Las Vegas setzt bereits jetzt auf Amazon Echos in den Hotelzimmern.