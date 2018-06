15 Hotel-Teams traten am 10. Juni 2018 zur 6. Auflage des HOTELCAREER CUP Deutschlandfinale 2018 in Düsseldorf an und kickten um den Titel „Deutschlands beste Hotelmannschaft“. Die Siegerpokale überreichte der „weiße Brasilianer“ Ansgar Brinkmann.

Insgesamt 119 Hotel-Teams aus 8 deutschen Städten traten dieses Jahr im Vorfeld bei den Qualifikationsturnieren gegeneinander an – Rekord! Die stolzen Städtesieger trafen sich dann alle letzten Sonntag zum Deutschlandfinale in Düsseldorf.Der Deutschlandsieger 2018 ist das Atlantic Hotel Sail City Bremerhaven, das sich in einem packenden Finale gegen das Maritim Hotel Darmstadt durchsetzen konnte. Dritter wurde das Palace United Berlin.

Ansgar Brinkmann, ehemaliger Profi-Fußballer und bekannt als der „weiße Brasilianer“ überreichte als Schirmherr des Turniers die Siegerpokale und stand für Autogramme, Fotos und Fußball-Tipps bereit.

Für Hoteldirektor Thomas Krüger, vom IFA Rügen Hotel & Ferienpark, war es ein herausragendes Erlebnis: "Der jährliche HOTELCAREER Fußball CUP ist eine wichtige Bereicherung, können wir doch so, positiv auf unsere Branche aufmerksam machen. Schon bei den Trainings und dann den Cups in Berlin und Düsseldorf war die hohe Motivation und der Teamspirit meiner Jungs zum Greifen spürbar. Wir freuen uns dabei gewesen zu sein, der Zusammenhalt der Mannschaft wird sich auch im täglichen Geschäft positiv auf die Abläufe auswirken."

Hintergrund: Das von HOTELCAREER organisierte Indoor-Fußball-Event bringt sportbegeisterte Mitarbeiter aus der Hotellerie zu einem sportlichen Wettbewerb zusammen. Auf Kleinfeldplätzen trafen die Teams, die aus à maximal zehn Spielern bestehen, aufeinander und konnten ihr fußballerisches Talent und ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Motivation und der Spaß am Spiel stehen dabei im Fokus des Fußball-Events. Zugleich leisteten die Hobbykicker noch etwas Gutes: Pro Anmeldungen und Team wurden 20,- Euro an GLOBAL FAMILY CHARITY RESORT, das Reisebüro der Menschlichkeit, gespendet.

Weitere Infos: www.hotelcareer.de