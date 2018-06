Angesagte Künstler wie Phantogram, Martin Solveig oder Gorgon City und Angus & Julia Stone sind zu Gast im W Hollywood, W Barcelona und W Bali – allerdings nicht, um dort zu übernachten. Denn Marriott startet in seinen W Hotels mit „Wake up Call“ das weltweit erste Musik-Festival einer Hotelmarke.

In diesem Jahr findet das Festival „Wake up Call“ in den drei Häusern W Hollywood (1. bis 3. September); W Barcelona (21. bis 23. September) und W Bali – Seminyak (4. bis 6. Oktober) statt. Tickets sind exklusiv für Mitglieder von Marriott International’s ausgezeichneten Treueprogrammen Starwood Preferred Guest (SPG) und Marriott Rewards verfügbar.

„Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Bei W sprechen wir diese Sprache seit jeher“, sagt Anthony Ingham, Global Brand Leader, W Hotels Worldwide. Seit Jahren erleben Künstler und Gäste in den W-Häusern die Vorzüge der dort gelebten Whatever/Whenever®-Mentalität – etwa durch Einrichtungen wie Tonstudios, die W Sound Suite oder zahlreiche Auftritte in W Living Rooms. „Das alles soll Menschen näher zu der Musik bringen, die sie mögen. Nun reisen wir mit unserem wegweisenden Musik-Festival „Wake up Call“ um die Welt und sorgen damit für Wirbel in der Festival-Szene“, glaubt Ingham.

Das Lineup: „Wake up Call“wird mit einer Mischung aus angesagten Musikern und jungen Talenten aufwarten. Darunter befinden sich unter anderem Künstler wie Phantogram, Charli XCX, Chromeo (DJ Set), Betty Who, Léon and Dancing Pineapple Presents: Codeko, Papa Ya (DJ Set), Christofi und Phil N Good im W Hollywood; Martin Solveig, Gorgon City, Thomas Jack, Boston Bun und Special Guest Pete Tong im W Barcelona sowie Angus & Julia Stone, Sam Feldt und Nightmares on Wax (DJ Set) im W Bali.

Weitere Künstler werden in Kürze bekannt gegeben. Das Angebot der Festivals geht jedoch weit über die Musik hinaus: In jedem Winkel ist das typische W Erlebnis geboten, von Workouts mit hochrangigen Fitness-Trainern bis hin zu Speisen und Cocktails, welche die W Chefs und Barkeeper eigens für Festivalbesucher kreieren. „Wake up Call“ vereint Pre-Party, die Hauptverantstaltung und After-Show-Party in einem Paket.

Darüber hinaus haben Marriott Rewards- und SPG-Mitglieder die Möglichkeit, ein Punkteangebot für noch exklusivere „Wake up Call“-Momente abzugeben, darunter ein 60-minütiger DJ-Workshop, After-Show-Parties mit den Stars in einer Suite sowie Abenteuer abseits des Festivals, die von Festival Talent betreut werden.