Die RIMC Deutschland Hotels & Resorts GmbH übernimmt zum 1. Oktober das Hotel Avendi in Bad Honnef. Sie wird neuer Betreiber des Hauses.

In der Stadt hatte man bereits befürchtet, das Hotelgebäude mit seinen 101 First-Class-Zimmern und Suiten plus großem Tagungs- und Wellnessbereich könnte künftig leer stehen. Doch dieses Szenario wird nicht eintreten. Denn die RIMC übernimmt das Haus nahtlos von der Seminaris Hotel- und Kongressstätten-Betriebs-GmbH mit Sitz in Berlin, welche den auslaufenden Vertrag nicht weiter verlängert hat. Wie die Stadtverwaltung laut einem Bericht des Bonner General-Anzeigers mitteilt, werden auch alle derzeitigen Mitarbeiter des Hotels im Vier-Sterne-Segment weiter beschäftigt.

Die Immobilie, zu der auch Wohnungen gehören, war erst 1998 erbaut worden; der Standort ist laut den Verantwortlichen sehr repräsentativ, denn er liegt neben Kurpark und Kurhaus. Deshalb hing von dem weiteren Bestehen des Hotels auch der Kurhausbetrieb ab.