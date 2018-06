Michael Ellis ist neues Mitglied des Führungsteams der Jumeirah Group. Er wird dort die neu geschaffene Position des Chief Culinary Officer besetzen.

José Silva, CEO der Jumeirah Group, holt mit dem ehemaligen Global Director des Michelin Guides einen Kenner der internationalen Restaurantbranche an Bord der Hotelgruppe mit Sitz in Dubai. Die neu geschaffene Position eines Chief Culinary Officers sei ein erster Schritt in Silvas Strategie, die Gastronomie und Kulinarik als Eckpfeiler der Jumeirah Experience und als Alleinstellungsmerkmal der Hotelgruppe zu etablieren, heißt es in einer entsprechenden Medienmitteilung. Mit der Einführung eines Chief Culinary Officer-Postens leite Jumeirah einen strategischen Wandel ein, der das F&B-Konzept der Restaurants mithilfe der Fachkompetenz und Energie von Michael Ellis mit Innovationsgeist und neuer Kreativität beleben und Jumeirah erneut zum Spitzenreiter im eigenen Land machen soll, heißt es weiter.

Michael Ellis kommt direkt vom Michelin Restaurant und Hotel Guide, wo er die Position des Global Directors für Europa, Asien und Amerika innehatte. Als Kenner der internationalen Restaurantindustrie verfügt der gebürtige US-Amerikaner über eine breit gefächerte Expertise. So wird er eine Schlüsselposition in José Silvas Strategie einnehmen, die die Überarbeitung, Verbesserung und den Ausbau des Restaurant-Portfolios der Luxussparte beinhaltet. Michael Ellis‘ Hauptaugenmerk in der neuen Position liege deshalb auf der Entwicklung neuer Restaurant-Konzepte. Darüber hinaus werde er gastronomische Talente gewinnen und ausbilden sowie die bestehenden Restaurants auf das Spitzenniveau der Branche bringen, so die Verantwortlichen.

José Silva sagt dazu: »Michael und ich teilen die Leidenschaft für gutes Essen und gastronomische Erlebnisse. Er ist ein Feinschmecker mit über 40 Jahren Erfahrung, ein Befürworter der Innovation und ein Kenner hervorragender Küchenchefs und erstklassiger gastronomischer Leistungen. Für Jumeirah ist es eine große Ehre, Michael als Leiter des Gastronomie-Teams zu begrüssen.« Michael Ellis sagt: »José hat eine mutige und aufregende Vision das Hotel- und Gastgewerbe neu zu beleben. Die Küche ist der Ort, an dem Revolutionen geschehen und als ein kreativer Kopf reizt mich die Aufgabe, dies für mich selbst und für das Team umzusetzen und kulinarisches Neuland zu betreten.«