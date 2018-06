Das Hotel Lutetia in Paris gehört jetzt auch zu den Leading Hotels. © Leading Hotels of the World

The Leading Hotels of the World kann im zweiten Quartal 2018 gleich 13 neue Mitglieder begrüßen. Die Häuser befinden sich in Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien, Israel und in den Vereinigten Staaten. Unter ihnen sind auch sechs Neueröffnungen: Das Hotel Lutetia in Paris, Katikies Mykonos, Mr. C Seaport in New York, Relais de la Costa auf Sardinien, 7Pines Resort Ibiza und The Drisco in Tel Aviv.

Das Hotel Lutetia in Paris liegt am Ufer der Seine und wurde 1910 von der Familie Boucicaut, den Gründern des berühmten Pariser Großwarenhaus Le Bon Marché, eröffnet. Nach einer vollständigen Renovierung ist es seit Juni 2018 wieder geöffnet. Die legendäre Brasserie Lutetia, die Bar Aristide mit ihren restaurierten Deckengemälden aus dem Jahr 1910, der Salon Saint Germain mit seiner prachtvollen Glasdecke und das Frühstücksrestaurant L'Orangerie sollen das Gefühl der Bohème und der Pariser Künstlerszene der 1920er Jahre wieder aufleben lassen.

Auf Mykonos schließt sich zudem das Hotel Katikies den Leading Hotels an, das Mitte Juni 2018 eröffnet. Das Haus wurde in Form eines Amphitheaters mit Meerblick erbaut. Nur zehn Minuten per Boot von Mykonos entfernt, befindet sich die nahezu unbewohnte Insel Delos, die in der Antike als heilige Stätte der Griechen galt.

Auch das Relais de la Costa auf Sardinien gehört ab sofort zur Kooperation. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Bed-and-Breakfast, das zu einem kleinen privaten Relais umgestaltet wurde. Die 21 Zimmer und Suiten verfügen über Stadt- oder Meerblick mit privaten Terrassen und teilweise mit eigenem Pool.

Nach einer zehnjährigen Restaurierungsphase öffnet das frühere Jerusalem Hotel in Tel Aviv als The Drisco Hotel wieder seine Pforten. Das Hotel erstreckt sich über zwei historische Gebäude. Gerade an den Start gegangen ist zudem das 7Pines Resort Ibiza. Die 186 Suiten befinden sich in neu renovierten weiß getünchten Ibicenco-Häusern, die anspruchsvollen Gästen viel Raum für Privatsphäre bieten sollen.

Last but not least gehört auch das Mr. C Seaport in Lower Manhatten zu den Leading Hotels. Die 66 elegant eingerichteten Zimmer und Suiten sind ab Ende Juni 2018 buchbar.