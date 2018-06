Die Scandic Hotels haben ihren Vorstand erweitert, um die Unternehmensstrategie in den Bereichen Digitalisierung, Branding und Marketing zu stärken. Ann Hellenius wird die Position des Chief Information Officer bekleiden, Niklas Angergård wird Chief Customer Officer und Jan Lundborg ist Chief Commercial Optimization Officer.

Die neue Position des Chief Information Officers wird die Verantwortung für die Bereiche Digitalisierung übernehmen und mit Hilfe von IT und neuer Technologien die Entwicklung der Gästerlebnisse vorantreiben. Außerdem ergeben sich Änderungen in der bisherigen Position des Chief Commercial Officers, welche nun in zwei Funktionen aufgeteilt wird: Der Chief Customer Officer ist nun für die Bereiche Markenstrategie, Marketing und das Loyalitätsprogramm zuständig, während die Position des Chief Commercial Optimization Officers für Verkauf und die Distribution verantwortlich ist. Alle anderen Positionen im Vorstand bleiben unverändert.

„Scandic ist in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen. Diese Entwicklung zeigt uns, dass wir die Kundenorientierung noch stärker in den Fokus rücken müssen. Darüber hinaus werden wir weiterhin sicherstellen, dass wir die richtige Expertise am richtigen Ort einsetzen. Wie bereits Ende 2017 angekündigt, haben wir damit begonnen, unsere Organisationsstruktur auf dieses Ziel abzustimmen“, sagt Even Frydenberg, President & CEO of Scandic.

Um den Vorstand in diesen wichtigen Bereichen zu unterstützen, hat Scandic Ann Hellenius als Chief Information Officer rekrutiert. Hellenius hat solide Erfahrungen im Bereich Digitalisierung. Zuvor war sie als CIO bei Bankgirot und bei der Stadt Stockholm tätig und ist außerdem ein Mitglied des Digitalization Council der schwedischen Regierung.

Scandic hat außerdem Niklas Angergård als Chief Customer Officer angestellt. Zuvor war Angergård CMO bei Tieto. Er hat ebenfalls viele Jahre Erfahrung in den Bereichen Markenstrategie, Marketing und Kundenzufriedenheit aus Unternehmen wie Klarna, Telia und SAS.

Ergänzend dazu wurde Jan Lundborg zum Chief Commercial Optimization Officer ernannt. Er bringt Erfahrung aus den Unternehmen SAS und Amadeus mit und ist seit 2009 bei Scandic tätig, derzeit in der Position als Vice President Revenue Management & Distribution. Die Änderungen im Vorstand sind ab sofort wirksam.

Jan Lundborg beginnt direkt mit seiner neuen Tätigkeit, Ann Hellenius und Niklas Angergård starten im Herbst bei Scandic. Bis dahin bleibt Even Frydenberg als Chief Customer Officer für die Bereiche verantwortlich.