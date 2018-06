Erstklassiger Service, High-Speed WLAN und kostenloses Food-Angebot: Das Zürich Marriott Hotel öffnete Mitte März dieses Jahres die Türen für die erste „M Club Lounge“ in Zentraleuropa. Sie löst die bisherige Executive Lounge ab.

Das Konzept der Executive Lounge ist tief verankert in der Geschichte von Marriott und ein wichtiger Bestandteil des Erfolgsmodells. Die neue „M Club Lounge“ soll das Bewährte auf zeitgenössische Art und Weise verkörpern. Dazu hat sich Marriott die renommierten Innenarchitekten von JOI-Design mit Sitz in Hamburg ins Boot geholt.

Das Design ist ansprechend und lädt zum Entspannen, Arbeiten und Networken ein. Das Rundumangebot wird vor allem von vielreisenden Businessgästen und Marriott Rewards Mitgliedern aber auch von Reisenden, die sich gerne etwas gönnen, geschätzt und vielseitig genutzt. Der Zugang ist automatisch für Gäste der Premium-Zimmerkategorien und Suiten als auch für Gold- sowie Platinum-Member inkludiert. Zudem kann jeder Gast durch einen Aufpreis Zugang zur „M Club Lounge“ erwerben.

Bei der Gestaltung wurde darauf geachtet, die Bedürfnisse der Kundschaft bestmöglich zu erfüllen und deren verändertem Reiseverhalten anzupassen. Das Resultat ist eine harmonische Verbindung aus Komfort und Funktionalität. Die Gäste dürfen sich auf ein elegantes und zeitnahes Design mit einem Hauch von Swissness freuen.

„Das Zürich Marriott ist mit dieser Erneuerung am Puls der Zeit“, so Hoteldirektor Daniel Lehmann. „Gerade in der heutigen 24-Stunden-Gesellschaft, wo man immer verfügbar und ,up-to-date’ sein muss, sehnen sich die Gäste nach einem ansprechenden Ort, an dem Arbeit und Entspannung gekonnt kombiniert werden können.“