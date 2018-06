Mit der Premiere des Imagefilms „Strandkorb on Tour“ der Branchenkampagne „Auf Zukunft gebucht“ zeigt der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) die Vielfalt der Tourismuswirtschaft. Gleichzeitig wirbt der Verband aber auch für die Anliegen der Branche und fordert Bundestagsabgeordnete zu „Better Legislation“ auf.

Die Vorhaben der Politik unter anderem mit Arbeitszeitgesetz, Pauschalreiserichtlinie oder Datenschutzgrundverordnung die großen Konzerne zu regulieren und die Verbraucher zu schützen, enden laut BTW-Präsident Dr. Michael Frenzel oft in einer unverhältnismäßigen Bürokratiebelastung für kleine und mittelständische Unternehmen der Tourismuswirtschaft. Auf einer Veranstaltung am 12. Juni rief er die Bundestagsabgeordneten zu Bürokratieentlastungen und „Better Legislation“ auf. „Nicht alles was für einen Großkonzern sinnvoll und machbar ist, ist es auch für einen kleinen Familienbetrieb“.

Mit dem neuen Imagefilm „Strandkorb on Tour“, von dem es eine Langversion, Kurzversion sowie einen Teasergibt, will der Verband die Vielfalt aber auch die Anliegen der Branche verdeutlichen. Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Dehoga Bundesverbandes, forderte einen Abbau der bürokratischen Belastungen: „Statt permanent neuer Reglementierungen muss endlich eine Reform des lebensfremden Arbeitszeitgesetzes kommen. Dies und die steuerliche Gleichbehandlung für Speisen wäre ein Zukunftsprogramm für unsere Branche.“

Benedikt Esser, Präsident des RDA Internationalen Bustouristik Verbandes betonte die Notwendigkeit der Abschaffung der sogenannten Urlaubssteuer. „Wir fordern die Politik auf, das Thema nicht auszusitzen und auf das Urteil des Bundesfinanzhofs zu warten, sondern tätig zu werden. Auf dem Spiel steht das Wohlergehen zahlreicher mittelständischer Kleinunternehmen.“

Als Vertreter der Bundesregierung nahm der Parlamentarische Staatssekretär und Tourismusbeauftragte Thomas Bareiß die Forderungen der Tourismuswirtschaft entgegen und betonte deren Bedeutung im Hinblick auf Wachstum und Beschäftigung in Deutschland. „Die mittelständisch geprägte Tourismusbranche ist Jobmotor, wichtiger Ausbilder und trägt zum Wohlstand in Deutschland bei. Der Wirtschaftsfaktor Tourismus verdient mehr Aufmerksamkeit und gute Rahmenbedingungen. Dafür will ich mich einsetzen“, so Bareiß.

Der Imagefilm kann angesehen werden unter www.btw.de.