Luxusrefugium zwischen Adria und Bergkulisse: Direkt an der Küste Montenegros öffnet am 14. Juli 2018 The Chedi Luštica Bay seine Pforten. Das 111-Zimmer-Resort liegt direkt am Yachthafen und bildet das Herzstück und architektonische Highlight des neu entstehenden Wohn- und Ferienorts Luštica Bay.

Mit seinen geschmackvoll gestalteten Zimmern und Suiten, privatem Strand, Infinity-Pool, einem einladenden Spa-Bereich sowie einem herausragenden kulinarischen Angebot mit mehreren Bars und einer Bar auf einer natürlichen Felsterrasse bringt das Resort eine neue Klasse der Hotellerie nach Montenegro. Dazu bietet das Haus einen 175 Quadratmeter großen Ballsaal, einen kleineren Tagungsraum und repräsentativen Empfangsbereich. Als besonderes Extra können MICE-Kunden die gesamte Destination Luštica Bay als Spielwiese nutzen und so ihre Events auf ein ganz neues Level heben.

Das von dem renommierten amerikanischen Architektenteam tvsdesign entwickelte Resort greift den traditionellen Stil der Region auf und fügt sich so harmonisch in seine Umgebung ein. Beim Entwurf des Interieurs ließen sich die auf Luxushotellerie spezialisierten Innenarchitekten GG & Grace vom mediterranen Flair inspirieren, das sie mit modernen Designelementen und hellen, warmen Farbtönen gekonnt in Szene setzen.

Das The Chedi ist das erste Resort des neu konzipierten Wohn- und Ferienortes Luštica Bay. Neben mehreren weiteren Hotels entstehen hier zwei Yachthäfen, ein 18-Loch-Golfplatz sowie eine Vielfalt an Gastronomie-, Konferenz- und Shoppingangeboten sowie Wellness- und Freizeiteinrichtungen: Die Bewohner und Gäste können auf fast 700 Hektar Fläche am Leben rund um Ortskern, Promenade und Marina teilhaben – gleichzeitig gibt es viel Raum für Ruhe und Erholung. Bei der Entwicklung des Ortes lag besonderes Augenmerk auf der großzügigen Flächenaufteilung und der nachhaltigen Bauweise mit lokalen, umweltfreundlichen Materialien. Luštica Bay wird damit das erste öko-zertifizierte Projekt des Landes sein.

„Wir freuen uns, mit dem neuen The Chedi Luštica Bay neue Maßstäbe für Luxusurlaub im Mittelmeerraum zu setzen. Die Gäste sollen sich nicht nur im Haus selbst, sondern auch im Ort sofort wohl und heimisch fühlen. Mit dem Projekt möchten wir Reiseveranstaltern und Urlaubern zeigen, dass Montenegro nicht ohne Grund zu den aktuellen Trenddestinationen zählt und ihnen mit dem neuen The Chedi den perfekten Ausgangspunkt für ihre Reise bieten“, so Jens Freise, Vice President Marketing und Sales der Orascom Development Holding AG.