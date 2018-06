Mit seinen Lifestyle-Hotels H12 expandiert Walter Junger in die Volksrepublik China, genauer in die Wissenschafts- und Technologie-Stadt Mianyang. Das H12 – situiert in einem Gebäude der Ming-Dynastie – soll dort eines der Hauptprojekte des "Beautiful Island Project" werden.

Die geschätzte Gesamtinvestition des "Beautiful Island Project" beträgt 265 Mill. Euro mit einer geplanten Landnutzung von etwa 120 Hektar. Die erste Phase beinhaltet die Errichtung der „Pisces Dome Science-Fiction-Welt“, des Minjiang Fischereihafens, des H12 Mianyang Hotels, der „Happy Coast“ und der „Carnival Plaza“.

Das H12 Mianyang wird aus 60 Suiten und mehreren Innenhöfen in einem 550 Jahre alten Gebäude der Ming-Dynastie bestehen. Es befindet sich nahe dem Flughafen und der Innenstadt von Mianyang. Das Hotel wird umfangreiche Tagungs- und Konferenzbereiche, ein Fitnesscenter und Spa, eine Zigarren- und Weinbar und ein einzigartiges, authentisches Restaurant mit lokalen Spezialitäten und einem VIP – Bereich bieten.

»Wir waren schon immer begeistert von der Hotelentwicklung in Zentralchina. Nach der Unterzeichnung des H12 Long Life Valley, in der Nähe von Wuhan, sind wir sehr erfreut, einen weiteren perfekten Partner in Mianyang Jiangxin Tourism Development Co., Ltd. gefunden zu haben, der unsere Vision von „Art of Life“ Hotels in Kombination mit ökologischer Entwicklung und neuen Technologien hier auf der schönen Insel im Zentrum der Provinz Sichuan teilt. Wir planen, das H12 Mianyang im vierten Quartal 2019 zu eröffnen ", sagt Walter Junger, Gründer und CEO von H12 (HK) Ltd.