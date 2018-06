Vor acht Jahren hat Franz Zimmermann die Direktion des Schlosshotels Kronberg übernommen. Nun verlässt er zum 31. August 2018 seine Stellung, um wieder in die Nähe seiner Heimat in Österreich zurückzukehren.

Im Schlosshotel Kronberg verantwortete Zimmermann neben dem Tagesgeschäft auch die strategische Ausrichtung des Hauses. In seiner Zeit als General Manager begleitete er das Hotel bei einigen bedeutsamen Veränderungen. Zu seinen Erfolgen zählen unter anderem die Neupositionierung des Hauses sowie die Festigung der Zimmerpreisstruktur. In seiner Zeit bei dem Fünf-Sterne-Superior-Hotel erhielt Zimmermamm auch mehrere Auszeichnungen: unter anderem bekam er fünf Jahre lang in Folge den „World Travel Award“, außerdem die „Exzellente Ausbildung in der Hotellerie“, „Hotel des Jahres 2017“ sowie die Anerkennung zum „Hotelier des Jahres 2017“ vom Busche-Verlag.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich in den letzten acht Jahren die Möglichkeit hatte, mit einem so erfolgreichen Team dieses exklusive und geschichtsträchtige Haus zu führen und strategisch erfolgreich aufzustellen“, so Franz Zimmermann. „So eine Entscheidung schüttet man nicht mal schnell aus dem Ärmel. Alle Mitarbeiter und Gäste sind mir sehr ans Herz gewachsen und ich werde immer positiv an meine Zeit zurückdenken. Dennoch freue ich mich über neue berufliche Herausforderungen und Aufgaben.“

Donatus Landgraf von Hessen leitet die Hessische Hausstiftung, zu der das Schlosshotel Kronberg genauso wie der Hessische Hof in Frankfurt und viele weitere Objekte gehören. „Nach vielen Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit fällt es uns schwer, Franz Zimmermann gehen zu lassen. Wir wünschen ihm jedoch alles Gute und freuen uns, dass er das Schlosshotel Kronberg auf einen so erfolgreichen Weg gebracht hat,“ so Donatus Landgraf von Hessen.

Einen Nachfolger für Zimmermann scheint es noch nicht zu geben, Donatus Landgraf von Hessen betont: „Es wird nicht einfach sein, einen passenden Nachfolger zu finden, wir sind allerdings sehr gespannt, welche neuen Wege wir in Zukunft einschlagen werden.“