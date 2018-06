Systematisch motivieren: Um Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation, Arbeitsrecht und Teamentwicklung erweitert die DHA ab Sommer 2018 das Angebot.

Sowohl angehenden als auch erfahrenen Führungskräften hilft es, das Handwerkszeug für erfolgreiche Führungsarbeit zu trainieren. „Viele Führungskräfte wurden direkt ins kalte Wasser geworfen und konnten nie systematisch lernen, wie sie Mitarbeiter führen, individuell motivieren und zu Höchstleistungen anspornen können“, erklärt Merle Losem, Geschäftsführerin der DHA, die Wichtigkeit von Führungs-Weiterbildungen.

Bereits seit zwei Jahren bietet die DHA erfolgreich den Diplomlehrgang „Fit4Leadership“ an, mit dem sich angehende Führungskräfte umfassend auf ihre Führungsrolle vorbereiten können. Durch die steigende Nachfrage nach Führungsqualifikationen hat die DHA ihr Angebot jetzt noch erweitert und bietet zusätzlich kompakte Lehrgänge für die Bereiche Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation, Arbeitsrecht und Teamentwicklung an. Nachfolgend die detailiierte Gliederung:

• Mitarbeiter erfolgreich führen In drei Monaten lernen die Teilnehmer, was gute Führung ausmacht und mit welchen Verhaltensweisen Sie das Vertrauen ihrer Mitarbeiter gewinnen. Anhand einer Persönlichkeitsanalyse beschäftigen sie sich mit ihrer Führungsrolle und entwickeln ihren eigenen Führungsstil.

• Mitarbeiter nachhaltig motivieren In drei Monaten wird den Teilnehmern vermittelt, welche Motivatoren verschiedene Mitarbeitergruppen und -generationen antreiben und mit welchen Kommunikationstechniken sie diese erreichen. Damit können sie sowohl Berufseinsteiger, als auch erfahrene Mitarbeiter aus verschiedenen Generationen für die Ziele ihres Unternehmens gewinnen.

• Fit in puncto Arbeitsrecht In einem Monat erwerben die Teilnehmer Fachwissen und Sicherheit in rechtlichen Personalfragen. Die wichtigsten Grundlagen des Arbeitsrechts werden auf spannende und kurzweilige Weise vermittelt.

• Teams erfolgreich entwickeln In drei Monaten entwickeln die Teilnehmer sich zum erfolgreichen Teamleader und durchlaufen Schritt für Schritt die „Leadership-Journey“ – vom Employer Branding und Recruiting, zum Onboarding und Teamaufbau bis hin zur Führung und Weiterentwicklung eines Teams auf Dauer.

Weitere Infos unter: www.dha-akademie.de/mitarbeiterfuehrung-hr