Dr. Patrick Kramer aus Hamburg implantiert Mikrochips. Aus seiner Sicht könnte das der Hotelschlüssel der Zukunft sein, da die Vorteile auf der Hand liegen – beziehungsweise darunter. Im Top hotel-Interview gibt Dr. Kramer nähere Einblicke.

Tophotel: Herr Dr. Kramer, Sie tragen in diesem Moment mehrere Mikrochip-Implantate. Was machen Sie damit?

Dr. Patrick Kramer: Ja, derzeit sind es drei Stück. Zwei sogenannte ›Glas-Tags‹ mit unterschiedlichen Frequenzen sowie ein flexibles Implantat auf Biopolymer-Basis. Bei mir variiert die Anzahl aber stetig, da ich neue Implantate, deren Einsetzen, das Rausnehmen sowie die Körperverträglichkeit teste. Zurzeit nutze ich meine Implantate insbesondere als Haustürschlüsselersatz, entsperre mein Handy sowie meinen PC und habe meine medizinischen Notfalldaten auf dem Implantat gespeichert. Ein befreundeter Notfallmediziner hat mir jüngst erklärt, er könnte bis zu 20 Prozent mehr Leben retten, hätten alle seine Patienten diese Daten im Fall der Fälle für ihn verfügbar. Aber auch hier variieren die Anwendungen: Das Hinterlegen von Visitenkartendaten, Zutrittskontrollen für Fitness-Studios oder BitCoin-Wallets sind möglich. Andere nutzen ihre Implantate für das Auto oder ihr Smart-Home. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Tophotel: Ist die medizinische Verträglichkeit denn gewährleistet?

Dr. Kramer: Absolut – wenn man sich für ein Qualitätsprodukt entscheidet und nicht für ein billiges No-Name-Implantat. Wir implantieren seit 30 Jahren unseren Haustieren Chips. Das ist einer der besterforschten Bereiche in der Medizin. Selbst das Brustimplantat kann keine so stabile Langzeitforschung vorweisen – und das ist gesellschaftlich völlig anerkannt. Entscheidend für die körperliche Verträglichkeit ist nicht der Chip, sondern das Glas. Das kommt bei unseren Implantaten von Schott, einem der besten Glashersteller der Welt. Dazu gibt es diverse Tests, wie zum Beispiel Bruchtests, Sterilitätstests oder sogar EMP-Tests.

Tophotel: Haben Sie Angst, dass Sie anhand der Implantate getracked werden können?

Dr. Kramer: Nein, das ist ein typischer Aberglaube. Die Implantate sind passiv, haben also keine Sende-Funktion. Um die auf dem Implantat gespeicherten Daten auszulesen, braucht es den Hautkontakt. Wenn mir also einer die Daten stehlen will, um sich unberechtigt Zutritt zu einem Gebäude zu verschaffen, müsste er mich vorher fixieren. Das erscheint mir eher unwahrscheinlich. Da ist es wesentlich leichter, einen Schlüssel oder die Geldbörse zu stehlen.

Tophotel: Wo sehen Sie für die Hotellerie Anwendungsszenarien?

Dr. Kramer: Naheliegend ist die Zutrittskontrolle oder der Bezahlprozess. Derzeit sind ja Apps auf Smartphones populär, aber wollen Sie das Gerät vor der Sauna im Bademantel lassen? Mein Implantat funktioniert wie eine typische Zimmerkarte. Der Chip darin würde an der Rezeption kodiert werden und verliert seine Gültigkeit nach dem Check-out. Das gleiche Prinzip würde mit einem Generalschlüssel funktionieren, der dem Housekeeping zur Verfügung gestellt wird.

Tophotel: Gibt es bereits Nachfrage aus der Hotellerie?

Dr. Kramer: Noch nicht von den großen Ketten, aber von kleineren bzw. privaten Hotels. Ein Kunde von mir betreibt 2.000 Ferien-Appartements in Thailand und trägt via Implantat seinen Generalschlüssel jetzt immer bei sich. Vollkommen ohne Nachteile. Außerdem war ich vor Kurzem in Dubai und konnte dort meine Zimmerkarte gegen mein Implantat austauschen.