Der Hotelverband Deutschland (IHA) kooperiert künftig eng mit dem Verband der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO). Startschuss wird ein gemeinsamer Workshop anlässlich des Forums der Hotellerie am 26. Juni 2018.

"Künftig soll es eine gemeinsame Task Force MICE geben, in welche einerseits die Anforderungen und Vorgehensweisen der Einkäuferseite einfließen und andererseits die Interessen der Hotellerie zielgerichtet adressiert und vertreten werden“, erläutert IHA-Vorsitzender Otto Lindner. „Immerhin zählt Deutschland zu den weltweit führenden Tagungs- und Kongressstandorten und ein großer Anteil unseres Umsatzvolumens liegt im Bereich Meetings, Incentives, Conventions und Events.“

Lange Zeit sei dieser Bereich nicht-standardisierbaren Prozessen unterlegen, da vor allem die Emotionen bei Veranstaltungen und folglich sehr individuelle Bearbeitungen im Vordergrund gestanden seien. Inzwischen werde jedoch deutlich, dass auch der jahrelang manuell verarbeitete Tagungs- und Eventbereich der digitalen Transformation immer stärker unterliege. OTAs, Mittler und Start-ups mischten den Markt mit neuen Systemen und Portallösungen auf und etablierten sich auf der Einkäuferseite der Unternehmen.

„Für die Hotellerie ist es erforderlich, diese Veränderungsprozesse zu begleiten und mitzugestalten. Ziel ist dabei immer ein fairer Wettbewerb, um das Entstehen neuer Abhängigkeiten zu verhindern“, erklärt Otto Lindner. Von diesem Zusammenspiel der Verbände ist auch Bernd Fritzges überzeugt: „Um den Wandlungsprozess unserer Branche im Interesse beider Seiten zügig und effizient voranzutreiben und zu begleiten, ist es zwingend erforderlich, dass wir alle an einem Strang ziehen und gemeinsame Lösungen erarbeiten. Denn wenn wir es nicht tun, werden es andere machen und am Ende stellen wir uns dann wieder die Frage, warum dabei möglicherweise so viele auf der Strecke geblieben sind“, so der VDVO-Vorsitzende.

Bei den Workshop Ende Juni wird VDVO-Vorstandsvorsitzender Bernd Fritzges bereits einen Impulsvortrag zur Digitalisierung des MICE-Business halten. Titel: „MICE-Portalökonomie – analog war gestern!” Die Veranstaltungsorganisatoren werden unter anderem eine Übersicht darüber geben, welche Typen von MICE-Online-Portalen bereits verfügbar sind, welche derzeit entstehen und warum der MICE-Bereich einen Evolutionsschritt der Online-Distribution vollzieht.