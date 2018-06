Die AccorHotels Deutschland GmbH hat den diesjährigen „Green Franchise Award“ für Nachhaltigkeit im Franchising gewonnen. Als wichtigsten Grund nannte die Jury, dass das Thema Nachhaltigkeit Kernelement in der AccorHotels-Unternehmensstrategie sei.

„Diese Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung unseres Engagements für das internationale Nachhaltigkeitsprogramm Planet 21, mit dem wir uns beworben hatten“, sagt Marion Stemmler, Corporate Social Responsibility bei AccorHotels. Die rege Teilnahme der Hotels und Partner und deren Engagement machen es möglich, Planet 21 nachhaltig weiter voranzutreiben und die gesetzten Ziele bis 2020 zu erreichen.

Dabei habe es sich um „echtes Teamwork“ gehandelt, so Sascha Dalig, Vice President Operations Franchise: „Fast alle der rund 160 Franchisehotels unterstützen Planet 21 aktiv. Dieses Bewusstsein hat sich in den vergangenen Jahren tief in den Hotel-Alltag verankert.“ Für die Mitarbeiter gehöre Planet 21 und die damit übernommene Verantwortung für Mensch und Umwelt kompromisslos dazu.

Neben AccorHotels waren die Franchise-Systeme Clever Shuttle und Town & Country Haus als Finalisten nominiert. Die Verleihung fand im Rahmen der Gala zum Franchise Forum 2018 in Berlin statt. Für den Green Franchise Award werden die vier Nachhaltigkeitssäulen Ökonomie, Ökologie, Kultur und Soziales ganzheitlich bewertet. Der Green Franchise Award geht auf die Initiative der Schweizer Professorin Veronika Bellone zurück. Seit 2008 setzt sie sich für mehr Nachhaltigkeit in deutschsprachigen Franchise-Systemen ein.