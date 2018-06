Best Western Hoteliers aus neun Ländern Europas trafen sich Anfang Juni zur Best Western Jahrestagung in Potsdam. (Foto: BW)

Rund 300 Best Western Hoteliers aus neun Ländern Europas haben sich jüngst am Templiner See zu einer dreitägigen Konferenz getroffen. Im Mittelpunkt der Jahrestagung stand die Digitalisierung.

Neben hochkarätigen Referenten zu dem Thema wurden die laufenden sowie zukünftigen Projekte und Strategien der Marke diskutiert. „Die Digitalisierung bringt epochale Veränderungen mit sich und hat Auswirkungen auf alle Bereiche der Hotellerie. Auf unserer Tagung konnten wir das Thema digitale Transformation eingehend beleuchten und die verschiedenen Facetten mit Experten, allen relevanten Abteilungen und unseren Hoteliers diskutieren. Der digitale Wandel ist in vollem Gange und stellt die gesamte Branche vor große Herausforderungen. Die komplexen Veränderungen fordern uns auch als Gruppe gemeinsam. Gleichzeitig macht genau eine solche Herausforderung deutlich, wie wertvoll ein Anschluss an eine Gruppe wie Best Western ist, da wir jene weitgreifenden Veränderungen gemeinsam meistern“, erklärt Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe GmbH.

Auftakt und eines der Highlights der Tagung war ein Blick über den Tellerrand mit einem der zur Zeit gefragtesten Zukunftsforscher Sven Gabor Jánszky, der in seinem Vortrag einen Blick in die Zukunft der Hotellerie gewagt hat. Jánszky hat die Teilnehmer mit auf eine Reise ins Jahr 2025 genommen und beleuchtet, welche Auswirkungen beispielsweise das Thema „Künstliche Intelligenz“ bis dahin auf unsere Lebenswelten und insbesondere die Hotellerie ausgeübt hat. Aus diesem Trendszenario hat der Keynote Speaker wesentliche Strategieempfehlungen für die Hotellerie abgeleitet und mögliche Geschäftsmodelle der Zukunft aufgezeigt.