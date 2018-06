Wer am letzten Juni-Wochenende noch in einem Dortmunder Hotel übernachten will, könnte Pech haben. Denn wie die Ruhrnachrichten melden, ist fast keines der rund 7.500 Betten mehr frei. Auch die Unterkünfte in den umliegenden Orten sind ausgebucht. Der Grund ist mehr oder minder kurios.

Wer dachte, das Handy-Spiel Pokémon-Go sei out, hat sich geirrt. Zumindest zieht eine Aktion rund um das Game auch heute noch mehr als 50.000 internationale Fans nach Dortmund. Das kostenlose Augmented-Reality-Spiel dreht sich darum, dass man per Smartphone kleine Pokémon, also kleine Monster fängt. Diese tauchen über die Videokamera auf dem Display des Handys auf. Und besonders seltene Pokémon gibt es eben am letzten Juni-Wochenende in Dortmund zu fangen. Denn dann wird der Westfalenpark zur Pokémon-Go-Safari-Zone.

Zwar mobilisiert auch das Kulturevenet "Extraschicht", das am selbigen Samstag stattfindet, offenbar viele Menschen. Doch die Hoteliers sprechen vorwiegend von Pokémon-Anhängern, die nach Dortmund und Umland kommen. Darunter sind auch viele Fans aus dem Ausland. Einige Hoteliers haben angesichts der großen Nachfrage bereits die Zimmerpreise erhöht. Für ein nicht gerade zeitgemäß eingerichtetes Doppelzimmer im eine halbe Stunde von Dortmund entfernten Hagen zahlt man bei Booking.com beispielsweise bereits mehr als 160 Euro. Üblicherweise liegt eine Übernachtung in Dortmund bei rund 80 Euro.

