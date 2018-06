Insgesamt 26,5 Prozent der Anteile an der spanischen Gruppe NH Hotels gingen kürzlich an Minor International. Der thailändische Hotel- und Gastronomiekonzern will auf lange Sicht die Mehrheit von NH besitzen.

Der hoch verschuldete Großaktionär HNA verkaufte seine Anteile an NH für rund 622 Millionen Euro an Thai Minor International (MINT). Das Unternehmen will in Europa weiter expandieren und deswegen auf lange Sicht die Mehrheit der spanischen Gruppe erwerben. Insgesamt gab Minor International für bereits ein Angebot über bis zu 2,5 Milliarden Euro bei NH ab.

Thai Minor besitzt und betreibt mehr als 150 Hotels und Resorts. Bis 2020 sollen es 210 Hotels sein. Zu NH gehören über 370 Hotels in 30 Ländern.