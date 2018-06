Das Gastgewerbe beurteilt das zurückliegende Winterhalbjahr mehrheitlich positiv. Allerdings beklagen 46,8 Prozent der Gastronomen und 38,5 Prozent der Hoteliers Ertragsrückgänge. Das ist das Ergebnis des Dehoga-Branchenberichts Frühjahr 2018, den der Verband am heutigen Mittwoch auf seiner Jahrespressekonferenz präsentierte.

Zahlen

Die Unternehmen der Hotellerie bewerten ihre Geschäftslage von Oktober 2017 bis März 2018 ähnlich gut wie in der Vorjahressaison. 48,5 Prozent (Vorjahr 47,4 Prozent) der befragten Hotels berichten für das Winterhalbjahr von einer guten und 37,8 Prozent (Vorjahr 38,9 Prozent) von einer befriedigenden Geschäftslage. Auch wenn sich die Zahl der Umsatzgewinner etwas verringert hat, melden 39,9 Prozent der Beherbergungsbetriebe Umsatzzuwächse. Im Vorjahr waren es 42,6 Prozent. Der Anteil der Umsatzverlierer war mit 30,3 Prozent etwas höher als im Vorjahr (27,7 Prozent). Die steigenden Betriebskosten, der harte Verdrängungswettbewerb sowie die Dominanz der Online-Buchungsportale belasten die Hotels. 38,5 Prozent (Vorjahr 36,6 Prozent) berichten von sinkenden Erträgen. 27,0 Prozent (Vorjahr 28,9 Prozent) erwirtschafteten höhere Erträge.

Die gute Geschäftsentwicklung wirkt sich auch auf die Beschäftigung aus. Insbesondere vor dem Hintergrund des vielerorts spürbaren Fachkräftemangels ist es umso erfreulicher, dass 77,5 Prozent (Vorjahr 76,0 Prozent) der Restaurants und 83,0 Prozent (Vorjahr 84,8 Prozent) der Hotels ihre Mitarbeiterzahl konstant gehalten bzw. sogar erhöht haben. Trotz der erschwerten Bedingungen wurden in den vergangenen zehn Jahren im Gastgewerbe 295.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen.

Aktuelle Herausforderungen

Dringenden Handlungsbedarf sieht der Dehoga bei der Besteuerung von Speisen. „In Zeiten, in denen der Lebensmitteleinzelhandel sowie Supermärkte, und Tankstellen ihr verzehrfertiges Angebot to go immer weiter ausbauen und damit klar in Konkurrenz zur klassischen Gastronomie treten, benötigt das Gastgewerbe mehr denn je faire Wettbewerbsbedingungen“, führte Zöllick aus und forderte mehr Steuergerechtigkeit. „Unser Ziel sind gleiche Steuern für Essen, egal wo und wie es zubereitet und verzehrt wird.“

Im Ranking der genannten Problemfelder steht zudem die Suche nach Fachkräften für die gastgewerblichen Betriebe ganz oben. 60,4 Prozent der befragten Unternehmer sehen in der Mitarbeitergewinnung die größte Herausforderung. An zweiter Stelle liegen mit 47,4 Prozent in der Gastronomie und 41,5 Prozent in der Hotellerie die gestiegenen Betriebskosten. Ein andauerndes Ärgernis für die Betriebe ist zudem die ausufernde Bürokratie mit immer neuen Auflagen. „Die Summe der Dokumentationspflichten von Allergenkennzeichnung über das Hygiene-Konzept HACCP bis jetzt aktuell zur Datenschutzgrundverordnung sorgt für Unmut und Unternehmerfrust“, berichtete Zöllick. Hier erwartet der Verband eine deutliche Entlastung. Außerdem wünschen sich die Unternehmen mehr Verständnis für die besonderen Belange des Gastgewerbes und mehr Gestaltungsfreiraum bei der Höchstarbeitszeit. Die im Koalitionsvertrag verabredete Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz mit Experimentierräumen für tarifgebundene Unternehmen ist nur Betrieben mit Betriebsräten vorbehalten.

Trotz dieser zahlreichen Herausforderungen blickt die Branche letztlich aber mit Zuversicht auf die laufende Sommersaison. „Deutschlands Gastronomen und Hoteliers profitieren von der robusten Konjunktur in Deutschland und der damit verbundenen guten Konsumstimmung sowie von der weltweiten Reisefreude“, so Zöllick. Vor dem Hintergrund der allgemeinen guten Erwartungen prognostiziert der Dehoga für die Gesamtbranche im Jahr 2018 ein nominales Umsatzwachstum von 2,0 Prozent.