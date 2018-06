Deutschland ist erstmals größter Hotel-Investmentmarkt Europas. Vergleichsweise hohe Renditen locken sowohl nationale wie internationale Investoren auf den Markt. Der 10. Deutsche Hotelimmobilien-Gipfel in Hamburg informiert über Trends und Treiber des Marktes und darüber, wer die Impulse setzt.

Städtebauliche Entwicklungen, technologische Innovationen sowie Markenentwicklungen und Internationalisierungsstrategien sind einige der Faktoren, die das starke Wachstum auf dem Hotelinvestmentmarkt begründen. Diese Faktoren greift der 10. Deutsche Hotelimmobilien-Kongress 2018 „Alles auf Wachstum! Trends und Treiber – Wer gibt die Impulse?“ am 18. und 19. Juni 2018 im The Westin Hamburg auf. Veranstalter sind Heuer Dialog und die dfv Conference Group.



Themen-Highlights sind u.a.:

• Hotelinvestmentmarkt Deutschland – Aktuell und wie sieht die Zukunft aus?

• Hotelprojekte in Europa – Trends und Produkte

• Hotellerie neu denken – Mix-Use-Konzepte, Refurbishment, Umnutzung

• Flare of Frankfurt: Business – Wohnen – Lifestylehotel und Boarding House

• Hotellerie als Impulsgeber für Stadt und Regionalentwicklung

• 10 Jahre Hotelimmobilienkongress – Trends und Visionen

• Panel: Internationalisierung von Hotelprojekten

• Best Practice: Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung der AccorHotels in Europa und Deutschland

• Digitalisierung in der Hotellerie – Technologie und Leidenschaft verbinden

• Mehr Gastlichkeit durch digitale Technologie

• Panel: Investments



Auf der Bühne stehen in diesem Jahr u.a.:

• Thomas H. Althoff, Inhaber, Althoff Hotel Collection, Ameron Hotel Collection

• Lorina Callenberg, Senior Consultant, CBRE GmbH, Hotels Germany and CEE

• Michaela Doll-Lämmer, Direktorin Hotels Logis, Europa-Park GmbH & Co - Hotelbetriebe KG

• Thorsten Faasch, Director National Hotel Services, BNP Paribas Real Estate GmbH

• Erich Falkensteiner, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG

• Andreas Hülsken, Bereichsleiter Rhein-Main, STRABAG Real Estate GmbH

• Markus Lehnert, Vice President International Hotel Development, International Hotel Licensing Company S.à r.l.,

• A subsidiary of Marriott International

• Stefan Lenze, Head of Development, Geschäftsführer, Motel One GmbH

• Maarten Markus, Managing Director Northern Europe, NH Hotels Deutschland GmbH

• Michael Otremba, Geschäftsführer, Hamburg Tourismus GmbH

• André Pinto Gomes, Investment Manager Hospitality, Union Investment Real Estate GmbH

• Constantin Rehberg, Chief Digital Officer, prizeotel, prize Holding GmbH

• Christian Schollen, Geschäftsführender Gesellschafter, Schollen Hotelentwicklung GmbH

• Yannick Wagner, Vice President Development, Design & Technical Services, AccorHotels