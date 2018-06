Die Hotelgruppe Marriott International hat in New York die neue Vision und Markenstrategie für Sheraton Hotels and Resorts vorgestellt.

Die Hotelgruppe, welche Ende letzten Jahres bereits das neue Sheraton-Gästezimmer vorgestellt hat, präsentierte nun auf der "NYU International Hospitality Industry Investment Conference" in New York die geplante Transformation für die öffentlichen Räume von Sheraton und machte die Markenstrategie des Unternehmens für Eigentümer und Investoren erlebbar.

Das neue Sheraton-Erlebnis

Sheraton hat auf der "NYU International Hospitality Industry Investment Conference" eine 4200 Quadratmeter grosse Ausstellungsfläche aufgebaut, welche die neue Vision der Hotelmarke zum Leben erwecken soll und es Investoren ermöglicht, Sheratons Transformationspläne, insbesondere die Konzepte für die öffentlichen Räume des Hotels, zu verstehen und zu erleben. Sheraton wolle mit der neuen Markenpositionierung zu seinen Wurzeln als Treffpunkt für Einheimische und Gäste zurückkehren und sich auf Dienstleistungen und Design stützen, welche Sozialisierung, Produktivität und Personalisierung ermöglichen, teilt die Hotelmarke in einer entsprechenden Mitteilung mit. Die neue Markenstrategie beinhalte gemeinschaftliche Veranstaltungsorte, technologiegestützte Designs und einen Gastgeber, der dazu beitrage, ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, schreibt das Unternehmen weiter.

Seit dem Abschluss der Starwood-Fusion Ende 2016 habe die Revitalisierung von Sheraton für das Unternehmen höchste Priorität, sagte Arne Sorenson, President und CEO von Marriott International. Sheraton ist die drittgrösste Marke im Portfolio von Marriott und die grösste ausserhalb Nordamerikas, gemessen an der Zimmeranzahl. Laut einer Medienmitteilung der Hotelgruppe hätten die Eigentümer mit Optimismus und Energie auf die neue Vision reagiert und investieren schätzungsweise eine halbe Milliarde Dollar in die Renovierung von Hotels in den USA. Weltweit haben sich laut Marriott 25 Prozent der Sheraton-Hotels zu Renovierungen verpflichtet, wobei einige bereits im Gange sind. Das Portfolio von Sheraton umfasst derzeit fast 450 offene Hotels und rund 80 laufende Hotelprojekte in 72 Ländern. Bis 2020 soll die Marke in 90 Ländern vertreten sein.

