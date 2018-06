AccorHotels steht eigenen Angaben zufolge in Verhandlungen mit der Fluggesellschaft Air France/KLM. Der Hotelkonzern will seine Reisesparte weiter ausbauen und deswegen Aktionär der Airline werden. Scheinbar will Accor die Anteile des französischen Staats erwerben, wie die „FAZ“ berichtet. Der Konzern verkündete, dass man seit mehreren Jahren in Verhandlungen mit der französisch-niederländischen Fluggesellschaft stehe. Man möchte gemeinsame digitale Projekte und gemeinsame Loyalty- und Serviceplattformen mit der Airline schaffen. „Das Ziel der beiden Marktführer im Reisesegment ist es, den Kunden ein erweitertes weltweites Angebot an Serviceleistungen zu bieten“, heißt es von AccorHotels.

Berichten der „FAZ“ zufolge würde Accor dabei gerne die Anteile des französischen Staates an Air France/KLM von 14,3 Prozent erwerben. Der Vorschlag werde im Amt des französischen Präsidenten offen aufgenommen, heißt es. Festlegen will sich allerdings bisher keine der beteiligten Parteien. Die Regierung hatte in jüngerer Vergangenheit mehrfach angekündigt, dass sie eine Reihe staatlicher Konzernbeteiligungen verringern oder unter Umständen ganz abstoßen könnte.

Quelle: Accor/„FAZ“