Familotel hat seinen ersten Mitgliedsbetrieb in Schleswig-Holstein begrüßt. Martin Bendfeldt, besser bekannt unter der Marke „Bauer Martin“, ist ab sofort Familotel-Betreiber.

Der Bauernhof mit Ferienwohnungen und Wellnesshäusern befindet sich im schleswig-holsteinischen Bliesdorf unweit der Ostsee. Seit über 20 Jahren begrüßt die Betreiberfamilie Gäste in ihrem Feriendomizil. Nun will das Ehepaar den Betrieb erweitern. Auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal entsteht ein neuer Hotelkomplex mit 75 Appartements. Ausgerichtet wird die Anlage speziell auf die Bedürfnisse von Eltern mit Kindern. Besonders wichtig bei der Umsetzung des neuen Familotels ist Martin Bendfeldt der Naturgedanke: „Wir wollen unseren Gästen einen Urlaub in herrlicher Landschaft bieten, die Kinder sollen die Möglichkeit haben mit dem Bauernhof in Kontakt zu kommen und die Natur zu erleben.“ Auch Nachhaltigkeit und Regionalität spielen bei der Umsetzung eine große Rolle.

Vorstandsvorsitzender Sebastian J. Ott freut sich über das erste Familotel-Mitglied in Schleswig-Holstein: „Dass wir mit Familie Bendfeldt nun auch im hohen Norden vertreten sind, ist ganz hervorragend für unsere Stammgäste, die immer wieder gerne auch in neue Regionen reisen.“ Für Martin Bendfeldt ist der Anschluss an die Hotelkooperation in diesem frühen Stadium ein wichtiger Schritt.