Das Motto des Branchenevents für Hoteldistribution und -marketing am 28. Juni 2018 im nhow Hotel in Berlin lautet in diesem Jahr „Education – Exchange – Experience“. Jetzt hat die HSMA das Programm bekannt gegeben.

Auf der Agenda stehen inspirierende Keynotes, Workshops, interaktive Sessions und ein umfassendes Update zu allen News aus den Fachbereichen Distribution, eCommerce, Marketing & Revenue Management. Daneben gibt es genügend Zeit zum Netzwerken mit Kollegen, Experten aus Marketing und Distribution sowie Gründern von Start-ups.

Das sind einige der geplanten Themen:

• Distribution – Die Würfel sind gefallen. Vertriebspartner, ihre schwindende Value Proposition und wie der Direktvertrieb davon profitieren kann.

• Hotel Technology – Ist die fragmentierte Systemlandschaft das Bottleneck für die erfolgreiche Digitalisierung der Hotellerie?

• Future Marketing, was kommt? • Video Marketing – Die besten Hotel-Video-Strategien 2018.

• Conversational Marketing • Alternative Unterkünfte und der Vacation Rental Market

• (e)sales – Quo vadis? – Wie muss zeitgemäßer Sales aussehen? Hat der klassische Vertrieb ausgedient?

• Influencer Marketing, Hotelwebseiten, die optimale Buchungsstrecke, wie einen Hotelwebseiten-Relaunch strategisch sinnvoll angehen etc.

• GDS-Trends, CRS-Sistribution, A/B-Testing, Total REvenue Management, Pauschalreiserichtlinie, Direktbuchungsstrategien, DSGVO in der Praxis und Payment Solutions



Genauere Infos gibt es hier.