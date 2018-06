Hyatt hat mit dem Grand Hyatt Abu Dhabi & Residences Emirates Pearl das erste Hotel der Marke in Abu Dhabi eröffnen. Neben dem Grand Hyatt in Dubai ist es das zweite Haus dieser Brand in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences Emirates Pearl kombiniert laut den Verantwortlichen zeitloses, luxuriöses Design mit stilvoller Architektur. Jedes der 332 Gästezimmer, 36 Suiten, Präsidentensuiten und Palast Royal Suiten sowie 60 full-service Ein- und Zweibettzimmer sind mit lokalen Designdetails ausgestattet und spiegeln die Kultur der nahöstlichen, prunkvollen Stadt wieder.

Die Gastronomie mit Bars und das Restaurant soll mit internationaler Vielfältigkeit und dem gewohnten Hyatt Service-Standard punkten. Zudem geboten werden 4.700 Quadratmeter Fläche für Events, zwölf komplett ausgestattete Meeting Räume sowie der Al Bateen Ballroom. Ein Herzstück des Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences Emirates Pearl ist der 50 Meter lange Outdoor Infinity Pool zusammen mit dem Lum’a Spa, in dem spezielle Anwendungen wie Hammam geboten werden und in welchem es auch nahöstliche Dampfbäder gibt.