Das Wyndham Mannheim wird zu einem Leonardo NYX. Laut einer Pressemitteilung von Leonardo soll das Hotel bei laufendem Betrieb renoviert werden.

Ab 1. August soll das Haus zu Leonardo gehören. Neben guter City-Lage, durch welche Knotenpunkte wie Hauptbahnhof, Flughafen und Rathaus in wenigen Minuten erreichbar sind, verfügt das Haus über 151 Zimmer, Restaurant und Bar sowie über einen umfangreichen Meetingbereich. Für das neue Look & Feel sowie das NYX-Design zeichnet einmal mehr der Interior Designer Andreas Neudahm verantwortlich. „Mannheim als Standort ist uns sehr wichtig. Hier sind wir bereits mit drei Leonardo Häusern vertreten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir unser Portfolio um ein NYX Hotel vor Ort erweitern können“, sagt Yoram Biton, Managing Director Leonardo Hotels Central Europe. „Unsere Lifestyle-Marke steht für eine neue Generation von Hotels.“

Weitere NYX Hotels gibt es bereits in Tel Aviv (Israel), Mailand (Italien), Prag (Tschechien) und Madrid (Spanien). Häuser in München, Düsseldorf, Hamburg, Herzliya (Israel) und Bilbao (Spanien) werden in den kommenden Monaten eröffnen.