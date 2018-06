Zu 98 Prozent sei es fertig, das Seven Pines Resort Ibiza, so GM Markus Lück anlässlich der Eröffnungsparty. Nach fünf Jahren fand diese nun endlich in dem Haus, das bereits jetzt zu den Leading Hotels of the World gehört, statt – inklusive Stargästen. So ganz fertig war das Hideaway dann aber eigentlich noch nicht…

An der Westküste der hippen Insel gelegen, wurde fünf Jahre lang am Seven Pines Resort gebaut. Der Blick kann sich sehen lassen: Nahezu jede der 186 Suiten bietet eine Sicht auf die magische Felsinsel Es Vedrà – der perfekte Ort für das Refugium, das von der Düsseldorfer 12.18. Investment Management GmbH realisiert wurde.

Die authentischen Ibizenco-Häuser fügen sich perfekt in die Umgebung ein und bieten Komfort im Ibiza-Stil. Auf der 56.000 Quadratmeter großen Anlage verteilt, finden sich auch zwei Restaurants, vier Bars, mehrere Pools, eine Yacht zum Chartern sowie ein 1.500 Quadratmeter großer Medical- und Wellness-Spa.

In weiten Teilen des Resorts bedarf es allerdings noch Feinschliff, etwa sind Spa-Bereich und Infinity-Pool noch nicht ganz fertig gestellt, auch die Begrünung fehlt noch teilweise. Dennoch kamen mehr als 600 Gäste zum fulminanten Opening. Neben verschiedenen künstlerischen Einlagen überreichte ein „fliegender Bote“, der dank eines Jetpack auf dem Rücken angeschwebt kam, die symbolische Schere an die Eigentümer, Jörg Lindner und Kai Richter (beide 12.18), sowie an General Manager Markus Lück. Weiteres Highlight der Party: der Auftritt von Star-DJ Fritz Kalkbrenner, welcher bis spät in die Nacht auflegte.