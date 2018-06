So soll die Lobby des neuen Hotels in London aussehen. © Hard Rock Hotels

Im Frühjahr 2019 soll in London ein Hard Rock Hotel eröffnen. Bereits jetzt geben die Verantwortlichen einen ersten Einblick in das riesige Haus.

So soll das Hotel an das Erbe diverser Rocklegenden erinnern und denen als Inspiration dienen, die ihre "eigene Geschichte noch schreiben werden". Für das Design zeichnet Scott Brownrigg verantwortlich. Er wurde bereits für seine Arbeit ausgezeichnet. Insgesamt wurden 1000 Zimmer und Suiten gestaltet, die sowohl Business-, als auch Leisureklientel ansprechen sollen. Zwei Bars und ein obligatorisches Hard Rock Cafe (370 Plätze) ergänzen das Angebot. Natürlich wird es in der Lobby auch einen Rock Shop geben. Auf den Zimmern sollen persönliche Concierges den Gästen einen angenehmen Aufenthalt bieten.

Wie gewohnt, verfügt auch das Londoner Hard Rock Hotel über eine große Sammlung an Erinnerungsstücken von diversen einschlägigen Künstlern. Besonders widmet man sich in London Rockstars, die Besucher des ehemals dort existierenden Hotels waren, wie etwa Jimi Hendrix, Diana Ross, Bob Dylan, Stevie Wonder und Madonna.