Die Palladium Hotel Group geht in Spanien mit der neuen Marke Bless Collection an den Start. Das erste Haus wird in Madrid eröffnen.

Die Managementverträge für das erste Hotel, das im November 2018 eröffnen soll, sind laut www.tip-online.de bereits unterschrieben. Weitere Projekte sollen noch bekannt gegeben werden.

Das Bless Hotel Madrid wird im Ortsteil Salamanca, einer exklusiven Gegend im Zentrum der Stadt, an den Start gehen. "Das Bless Hotel Madrid glänzt durch seinen einzigartigen Stil und das zeitlose Design", heißt es auf der Hotel-Homepage. Insgesamt wird die Immobilie 111 Zimmer und Suiten, einen Rooftop Pool, Spa und Fitnessstudio, einen Barbershop, Gourmet-Restaurants, drei Bars sowie Konferenzräume beherbergen. Die Leitung des Restaurants übernimmt der hochdekorierte (acht Michelinsterne) baskische Sternekoch, Martin Berasategui. Ein besonderes Highlight ist zudem die Bowlingbahn im Erdgeschoss.