Beim Wetter mit Rekordtemperaturen seit 1881 und bei der Hotelperformance präsentierten sich April und Mai von ihrer besten Seite, wenngleich durch die Feiertage ein leichtes Auf und Ab erkennar war. Laut Fairmas-Trendbaromter geht es im Juni und Juli auf ansprechendem Niveau weiter.

BERLIN: VERHALTENER OPTIMISMUS

Ausgangslage: Der gute Flow des Vormonats konnte nicht in den Mai genommen werden, Belegung und RevPAR rutschten in den negativen Bereich – trotz diverser Conventions und DFB Pokal-Finale.

Fairmas-Ausblick: Uneinheitlich ist die Prognose für den Juni. Einige Hauptstadt-Hoteliers sehen ein ähnliches Business wir im Vorjahr, andere erwarten eine deutlich schlechtere Belegung, auch wenn der Hauptstadtkongress und die Wochenenden positiv bewertet werden. Bedingt durch die Sommerferien wird der Juli als typischer Leisure-Monat eingestuft – mit einem RevPAR-Minus von 8,3 Prozent allerdings deutlich unter dem Niveau des Vorjahres.





DÜSSELDORF: ES KANN NUR BESSER WERDEN

Ausgangslage: Die erstmalig in NRW stattfindenden Pfingstferien haben in Düsseldorf Spuren hinterlassen: Alle drei Kennzahlen sind deutlich im negativen Bereich, die Auslastung lag bei einem Minus von 17 Prozent.

Fairmas-Ausblick: Im Juni geht der Trend zurück in den Wachstumsbereich, allerdings wird die Nachfrage derzeit als nicht so stark klassifiziert. Im Kalender stehen die Home & Garden sowie der Branchentag »Windenergie«. Die Erfahrung seitens der Hoteliers zeigt aber auch, dass noch mit kurzfristigem Geschäft zu rechnen ist.





KÖLN: DER SOMMER KANN KOMMEN

Ausgangslage: Einigkeit herrschte bei den Erwartungen für den Mai zwischen der Kölner Hotelwelt mit den Kollegen der anderen A-Destinationen. Auch hier wurde der Monat als reiner Leisuremonat zu Lasten der Durchschnittsrate abgehakt.

Fairmas-Ausblick: Ganz anders ist der Blick auf den Juni: Die Hoteliers in der Domstadt rechnen mit einer Wachstumsrate von 6 Prozent bei der Belegung und von 11 Prozent beim RevPAR. Zwar finden keine zusätzlichen Messen statt, dafür steht den Hotels ein voller Businessmonat ins Haus. Im Juli wird dieser Trend fortgesetzt.





FRANKFURT: EINE MESSE BEFLÜGELT DEN JUNI

Ausgangslage: Wenig Bewegung gab in der Frankfurter Hotellerie im Mai – alle Kennzahlen blieben im teils zweistelligen negativen Bereich, was den vielen Feiertagen geschuldet war. Zusätzlich fehlt eine Messe: die Techtextil.

Fairmas-Ausblick: Alle drei Jahre öffnet die Achema – Weltforum und Leitmesse der Prozessindustrie – in Frankfurt ihre Türen und beschert der Stadt über 160.000 Besucher aus dem In- und Ausland. Diese A-Messe ist ein echter Ratentreiber und wird dementsprechend auch eingepreist. Die Folge ist ein RevPAR-Plus von stattlichen 42 Prozent im Juni.





MÜNCHEN: KLEINER STIMMUNGSAUFHELLER

Ausgangslage: Der Negativtrend blieb den Münchnern erhalten: Auch im Mai gab es keine bedeutenden Messen oder Kongresse, welche die stetig wachsende Menge an Hotelkapazitäten belegen konnten.

Fairmas-Ausblick: Im Juni geht der Trend ins Positive, alle drei Kennzahlen zeigen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Das liegt neben den vier vollen Businesswochen auch an den parallel stattfindenden Messen Intersolar und Automatica. Hinzu kommen Top-Konzerte, durch die an den Wochenenden eine höhere Nachfrage realisiert wird.





HAMBURG: DER G20-GIPFEL JÄHRT SICH ERSTMALS

Ausgangslage: Für den Mai verharrte das Fairmas-Trendbarometer auf den Werten der März-Prognose. Alle drei Kennzahlen lagen leicht hinter dem Vorjahr.

Fairmas-Ausblick: Der Juni liegt ebenfalls leicht hinter dem Vorjahr, der Rückgang bei der Belegung schwächt sich ab noch ab. Bemerkenswert ist dies vor dem Hintergrund, dass sich der Juni 2018 mit dem Juni 2017 messen lassen muss, der von den Vorboten von G20 profitierte. Für den Juli müssen die Hamburger Hoteliers allerdings ein Minus von elf Prozent beim RevPAR einplanen – dafür braucht man sich um zerbrochene Fensterscheiben keine Gedanken machen.

in Kooperation mit Fairmas