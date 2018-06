Im neuen Hotel Pacai in der Altstadt von Vilius verschmelzen hinter klassischer Fassade historische Elemente – mitunter Meisterwerke litauischen Barocks – mit modernem Design.

Architekt Saulius Mikštas hatte das Bestreben so viele authentische Architekturdetails zu erhalten wie nur möglich. Hierzu zählen neben dem Innenhof und Gewölbegängen auch original Fresken im Inneren des Hotels. Beim Umbau hervorgetretene Wandmalereien wurden in Fragmenten restauriert, während unzählige Lagen an Wandfarben abgetragen wurden um Originalstrukturen an den Tag zu bringen. Diese reichen in die Barockzeit zurück, als der Palast Eigentum der Pacai Familie war. Im Zuge der Restaurierungen wurden verschlossene Türen und zuzementierte Gänge wieder freigelegt. Fast schon mysteriös kommt das Treppenhaus daher, echte Statuen und eine Fülle an historischen Artefakten wurden liebevoll in das neue Hotel integriert. Das heute fünfstöckige Haus wurde um zwei Etagen erweitert und erstrahlt nun unter dem rekonstruierten barocken Dach.

Alle 94 Zimmer und 10 Suiten sind individuell designt – kein Zimmer gleicht dem anderen. Hier Detailmalereien von „falschen Säulen“ oder raue, freiliegende Backsteine, dort original Holzbalken und Fresken – alles mühevoll restauriert und hervorgehoben.

In der Brasserie „14 HORSES“ mit 40 Sitzplätzen wird Frühstück, Lunch und Dinner serviert. Der Fokus liegt hier auf einer saisonalen Küche, die baltisches Erbe und neu-nordische Küche kombiniert.