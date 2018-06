Das ehemalige DDR-Vorzeigehaus Treff Hotel Panorama Oberhof muss vielleicht geschlossen werden. Hintergrund ist, dass das Haus sanierungbedürftig ist. Das Ministerium lehnt eine Förderung allerdings ab.

Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, fühlt sich der Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrates und Gründer der H-Hotels AG, Helmut Fitz, von der Landespolitik ausgebremst. Das Panorama Hotel gehört seit 1993 zur Gruppe. Rund 90 Mitarbeiter sind aktuell in dem Drei-Sterne-Hotel beschäftigt.

Wie Fitz gegenüber der Zeitung sagt, habe man in Oberhof bereits 35 Millionen Euro investiert. Auch eine weitere Sanierung steht für die Verantwortlichen zu Debatte. Allerdings kann man die benötigten rund 30 Millionen Euro nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Ohne Unterstützung sei ein weiteres Engagement fraglich, deutet Fitz an. Wie das Wirtschaftsministerium gegenüber dem Blatt bestätigt, steht eine Förderung aber nicht zur Debatte. Da es sich bei der Hotelgruppe um ein Großunternehmen handle, sei ein Zuschuss in der gewünschten Form nicht möglich.