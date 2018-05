Ab dem 1. August 2018 zieht Airbnb für alle Buchungen im Kanton Zürich die City Tax automatisiert ein. Zudem geht Airbnb eine Partner- und Mitgliedschaft mit Zürich Tourismus ein.

Zu der neuen automatisierten Abgabe für alle Buchungen haben Airbnb und Zürich Tourismus im Rahmen einer Partnerschaft eine gemeinsame Vereinbarung geschlossen. Die Partnerschaft umfasst auch die Mitgliedschaft von Airbnb bei Zürich Tourismus, wie aus einer aktuellen Medienmitteilung von Zürich Tourismus hervorgeht.

Seitens Airbnb bestehen bereits mit Baselland Tourismus und Zug Tourismus Vereinbarungen zur automatisierten Einziehung und Ausschüttung der gesetzlichen Beherbergungsabgaben. Mit weiteren Kantonen ist Airbnb diesbezüglich im Gespräch. Weltweit hat Airbnb bereits mit über 400 Städten und Regionen solche Vereinbarungen geschlossen. Im Kanton Zürich wird Airbnb die City Tax in Höhe von 2.50 Franken pro Person und pro Übernachtung automatisiert bei der Buchung einziehen, wenn Gäste bei Zürcher Gastgebern übernachten und auf Airbnb buchen.

Martin Sturzenegger, Direktor Zürich Tourismus sagt dazu: «Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Airbnb. Die Digitalisierung und damit auch die Shared Economy bestimmen die Entwicklung im Tourismus massgeblich. Diese Zusammenarbeit stärkt die Destination Zürich. Sie ist ein Gewinn für den Tourismus, die Hotellerie und insbesondere für unsere Gäste.» Alexander Schwarz, General Manager Airbnb Deutschland, Österreich und Schweiz, lässt sich in der Medienmitteilung folgendermassen zitieren: «Zürich Tourismus steht für eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Entwicklung des Tourismus. Wir freuen uns, zukünftig mit Zürich Tourismus zusammenzuarbeiten und allen Zürchern zu ermöglichen, Reisenden aus der ganzen Welt einzigartige Erlebnisse zu bieten und an den positiven Effekten des Tourismus teilzuhaben.»

Airbnb ist eine Internetplattform, über die Gastgeber und Gäste in Kontakt treten können. Die meisten Gastgeber auf Airbnb sind sogenannte Home Sharer, Privatpersonen, die einzelne Zimmer in ihrem Zuhause oder gelegentlich die ganze Wohnung an Gäste aus aller Welt vermieten, wenn sie beispielsweise auf Dienstreise oder im Urlaub sind. Es nutzen aber auch Anbieter des traditionellen Gastgewerbes, wie mittelständische Hotels und Bed & Breakfasts, Airbnb als zusätzliche Vermarktungsplattform.

Quelle: HTR