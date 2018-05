Die Stadt Ulm hat eine neue Top-Adresse für Geschäftsreisende und Touristen: Ab sofort empfängt das Leonardo Royal Hotel Ulm seine Gäste im Dichterviertel.

In dem sechsgeschossigen, lichtdurchfluteten Neubau befinden sich 148 komfortable Zimmer inklusive vier Junior-Suiten. „Ulm ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, Standorte in allen attraktiven Business-Destinationen in Deutschland und ganz Europa zu betreiben“, so Yoram Biton, Managing Director Leonardo Hotels Central Europe. Das Hotel der gehobenen Sternekategorie entstand in rund zweijähriger Bauzeit im neuen Stadtquartier „Dichterviertel“. Es soll mit einem ausgefallenem Design, hochwertiger Ausstattung sowie bodentiefer Verglasung der lichtdurchfluteten Zimmer und Suiten punkten.

Eine Besonderheit des Leonardo Royal Hotel Ulm sind die „women-friendly rooms“, die reisenden Frauen besonderen Komfort und erhöhte Sicherheit bieten sollen. Das moderne Haus bietet zudem zwei großzügige Bereiche für Tagungen und Events im Erdgeschoss (100 Quadratmeter) und Dachgeschoss (320 Quadratmeter). Einige der sechs Veranstaltungsräume lassen sich bei Bedarf miteinander verbinden. Ein Highlight ist die Dachterrasse im fünften Stock mit imposantem Blick über die Altstadt hin auf das Ulmer Münster. Hier befindet sich auch die „Penthouse Hall“ mit 167 Quadratmetern für exklusive Business-Meetings, Tagungen und Feste. Im Restaurant „Vitruv“ mit seinen 120 Sitzplätzen plus kleiner Außenterrasse werden die Gäste zudem mit Küchenkreationen verwöhnt; und in der „Leo“-Lounge mit Bar können sie bei gemütlicher Club-Atmosphäre Drinks und Snacks genießen oder einfach entspannen.

Auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch freut sich über den Hotel-Zuwachs: „Mit erstmals mehr als 5.000 Gästebetten ist die Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm gut aufgestellt, um in zentraler Lage in Süddeutschland größere Kongresse und Tagungen zu stemmen.“