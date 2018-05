Die Hotelgesellschaft von Dr. Maximilian Wöhrl wird 2020 in Deggendorf an den Start gehen. 78 Zimmer wird der Neubau umfassen.

Das verkehrsgünstig gelegene Dormero Hotel Deggendorf wird nach Fertigstellung in 2020 über 78 Zimmer, zwei Tagungsräume sowie einen Fitness- und Wellnessbereich verfügen. Auch die »Sonderbar« und eines der Dormero Restaurantkonzepte werden vorhanden sein.

Mit Deggendorf erschließt Dormero nach der aktuellen Hotelübernahme in Kirchheim bei München einen weiteren wirtschaftlich interessanten Standort. „Es freut mich, dass wir unsere Expansion auch in Bayern weiter ausbauen“, so Dormero COO Manuela Halm.