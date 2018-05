Es soll ein Logo des Wandels sein: Choice Hotels hat im Rahmen seiner jährlichen Convention vor rund 5.000 Franchisenehmern das neue Comfort Logo vorgestellt. Es soll Symbol für die Transformation der Marke sein, in die derzeit alleine in den USA bis 2019 2,5 Mrd. Dollar investiert werden.

„Dieses neu gestaltete Logo ist ein wichtiges Symbol für die neue Marke Comfort. Es ist viel mehr als ein Logowechsel, es ist ein Logo des Wandels“, sagt Anne Smith, Vice President, Brand Management and Design, Choice Hotels. „Angefangen bei neuen Lobbys bis hin zu vollständig modernisierten Gästezimmern – die Comfort Hotels werden weltweit erweitert und umgebaut, um ein noch einheitlicheres und unverwechselbares Gästeerlebnis zu bieten. Gemeinsam mit den Investoren und Franchisenehmern werden wir alleine in den USA bis Ende 2019 rund 2,5 Milliarden Dollar in die Marke Comfort investiert haben.“

„Das Design des neuen Logos vereint das warme und einladende Erbe der Marke mit dem frischen, modernen Erscheinungsbild“, sagt Megan Brumagim, Head of Comfort Brands, Choice Hotels. „Es ist sichtbares Zeichen unserer Weiterentwicklung und lädt unsere Gäste dazu ein, die Marke Comfort neu zu erleben“.

Modernisierung aller Comfort Hotels ist bis 2020 abgeschlossen

Die Evolution der Marke begann im Jahr 2012 mit der Bestandsaufnahme aller Häuser. Das führte zunächst zu der konsequenten Entscheidung, sich von mehr als 600 Partnern zu trennen, die sich nicht den neuen Markenstandards anpassen wollten. Bis Ende 2020 werden alle Comfort Hotels in den Vereinigten Staaten ihre Modernisierungsarbeiten abgeschlossen und ihr Branding aktualisiert haben. Voraussetzung für die Verwendung des neuen Logos ist die vollständige Umsetzung der jeweiligen Renovierungspläne. „Für Europa werden wir in den kommenden Monaten gemeinsam mit unseren Franchisenehmern an einem Zeitplan für die Umsetzung arbeiten“, so Georg Schlegel, Geschäftsführer Choice Hotels Deutschland und Zentraleuropa.