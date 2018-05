Im Finale des Wettbewerbs „Deutschlands Kundenchampions“ belegte das Team des Atrium Hotel Mainz den ersten Platz in der Kategorie B2B – Unternehmen bis 499 Mitarbeiter.

Ausgeschrieben und ausgetragen wird der Wettbewerb bereits zum 11. Mal vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen forum!, vom F.A.Z.-Institut und von der Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ). Mit dem Zertifikat werden Unternehmen ausgezeichnet, denen es im besonderen Maße gelungen ist, die Kunden sowohl leistungsmäßig als auch emotional anzusprechen, an sich zu binden und somit zu Fans zu machen. Die Grundlagen von „Deutschlands Kundenchampions“ bildet eine repräsentative Kundenbefragung nach strengen Kriterien wie zum Beispiel Kundenbindung, Kundenzufriedenheit, Image und Kundenorientierung.

Die Top-Bewertung im Business-Sektor gehört zu den begehrten Auszeichnungen und motiviert die Mannschaft um Hotel Direktor Lutz Frey noch mehr. Denn dass sich die Kunden im Hotel wohlfühlen und hier alles vorfinden, was zum Erfolg in ihrem Business gehört, motiviert die Mitarbeiter, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen. Insgesamt haben an dem Wettbewerb 178 Betriebe in verschiedenen Kategorien teilgenommen.