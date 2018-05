Im Restaurant des neuen Arthotel Ana in Wien steht eine Almhütte.© Arthotel Ana Enzian Wien

Die Hotelbetriebsgesellschaft GS Star expandiert weiter. Sie hat das Arthotel Ana Enzian in Wien eröffnet.

Wie Michael Bungardt, Geschäftsführer von GS Star, mitteilt, handelt es sich dabei um das aktuell größte Arthotel Ana. Insgesamt hat das Hotel 165 Zimmer. In dem Vier-Sterne-Haus werden Serviced Apartments angeboten. Passend zum alpenländischen Flair, an dem sich das Interior des Hauses anlehnt, wurde in das Restaurant eine Almhütte eingebaut.

Insgesamt handelt es sich bei dem Wiener Hotel um das siebte Haus von GS Star in Wien und das zwölfte Arthotel Ana insgesamt. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Expansion in der DACH- und Benelux-Region weiter voranschreitet“, so Bungardt.