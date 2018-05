Yasuhiro Fujio ist der diesjährige Gewinner des S.Pellegrino Young Chef Award. Nach monatelangen Vorbereitungen und Vorausscheidungen siegte der Japaner beim Finale in Mailand und bekam die Trophäe von seinem Mentor Luca Fantin überreicht.

21 Finalisten traten am vergangenen Wochenende um den S.Pellegrino Young Chef Award 2018 an. Yasuhiro Fujio kocht im „La Cime“ in Osaka und konnte sich bereits in den regionalen Vorentscheiden in Japan gegen neun Konkurrenten mit seinem Signature Dish „Across the sea“ durchsetzen. Der deutsche Finalist Falko Weiß vom Restaurant „A la minute“ in Trier schaffte es nicht auf das Siegertreppchen.

Neben dem Young Chef Award verlieh S.Pellegrino am Wochenende auch den „Fine Dining Lovers People's Choice Award“ an Elizabeth Puquio Landeo, die für Südamerika angetreten war, verliegen . Der „Acqua Panna Taste of Authenticity Award“ ging ebenfalls an Yasuhiro Fujio.