Im österreichischen Maria Alm am Steinernen Meer eröffnet im September mit dem Hotel Sepp ein extravagantes alpines Boutique-Hotel mit vielen Design-Raffinessen und Adults-Only-Konzept.

Mit einem Investitionsvolumen von 6,2 Millionen Euro baut Hotelier, Hobby-Architekt und Visionär Josef „Sepp“ Schwaiger derzeit ein architektonisch außergewöhnliches Haus mit einem extravaganten Hotelkonzept. Hier soll sich Altes mit Neuem, Tradition und Zeitgeist, Luxus und Lässigkeit verbinden.

Eine klassische Hotelrezeption im Erdgeschoss mit einer Theke als Barriere zwischen Gast und Mitarbeiter wird es im neuen Hotel Sepp nicht geben. Stattdessen fährt der Gast erst einmal mit dem als Gondel gestalteten Aufzug zum stylischen Dachboden und wird an einem großzügigen Tisch herzlich empfangen. Hier oben ist man gleich „gemeinsam mittendrin“, so auch das Motto des Hauses. Der großzügige Raum ist offen gestaltet und gibt den Blick frei auf eine lange Holztafel statt isolierter Tische, eine offene Küche mit cooler Bar und viel Raum für Begegnungen in stylisch-lässigem Ambiente.

Die Roof-Top-Lounge unter freiem Himmel hat einen spektakulären Ausblick auf die Berge des Steinernen Meers der Hochkönig-Region. Hier oben befindet sich auch der Infinity-Pool, der mit wohltuendem heimischen Thermalwasser gefüllt ist. Im eigens für das Hotel umgebauten Airstream auf dem Dach befindet sich die Sauna. Aus dem Hotelinneren ragt ein Baum empor, zu dessen Fuß sich eine Lounge für Rückzugsmomente befindet.

Die 40 Zimmer in fünf Kategorien haben 22 bis 48 Quadratmeter und überraschen mit zahlreichen Details: Einige Zimmer haben eine integrierte Kino-Leinwand. Andere Zimmer sind mit eigenem Stauraum für Bikes im Sommer und Ski und Snowboards im Winter ein wahres Paradies für Sportler, die ihre geschätzten Sportgeräte immer bei sich haben möchten. Es gibt Zimmer mit Hängematten auf dem Balkon und solche mit Vollverglasung und Panoramablick in die Berge.