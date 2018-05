Christian Fomm übernimmt als neuer Generaldirektor die Leitung des The Ritz-Carlton, Wolfsburg. Er folgt auf Edith Gerhardt, die in die Deutschlandzentrale des Marriott-Konzerns, zu der auch die Hotelmarke The Ritz-Carlton gehört, wechselt.

Der 46-jährige Christian Fomm bringt langjährige internationale Hotelerfahrung mit. Sein Weg führte ihn in verschiedenen Positionen nach Hannover, London und Wien. Anschließend arbeitete er als Account Director an der Costa Smeralda in Sardinien für die Luxushotels Cala di Volpe, Romazzino und Pitrizza sowie in Nürnberg unter anderem als Hotel Manager im Hilton. Zuletzt leitete er das St. Regis Mardavall Mallorca Resort auf den Balearen.

Die bisherige Generaldirektorin, Edith Gerhardt, wird in die Deutschlandzentrale des Marriott-Konzerns markenübergreifend und europaweit für die Hotelneueröffnungen des Konzerns als Senior Manager Hotel Openings, Europe tätig sein.