Recruiting: Emaar sucht das weltbeste „Hospitality Talent“

29.03.2018 Top hotel

„Hast du das Zeug dazu?“, fragt CEO Olivier Harnisch im Videoclip zu neuesten Stellenanzeige der Emaar Hospitality. Die Gruppe sucht derzeit „The World´s Greatest Hospitality Talent“, das sie noch vor dessen 30. Geburtstag in eine Senior-Position bringen wollen.

Voraussetzung für die Teilnahme an dem ungewöhnlichen Nachwuchsprogramm: das „Hospitality Talent“ darf nicht älter sein als 26 Jahre, muss einen Bachelor-Abschluss haben, ab September dieses Jahres für die Stelle im Headquarter der Gruppe in Dubai verfügbar sein und „Leidenschaft sowie Hingabe“ mitbringen, so Harnisch. Bewerben können sich Interessenten – die übrigens keine Hotelerfahrung benötigen – bis Ende Mai mit einem persönlichen Video.

Acht Kandidaten werden für das Finale ausgewählt und im Juli von Emaar für ein einwöchiges Training nach Dubai eingeladen. Dabei bekommen sie jeden Tag eine andere Herausforderung, die es bestmöglich zu bewältigen gilt, bevor die Gruppe sich schließlich für einen Gewinner entscheidet. Dieser durchläuft ein dreijähriges Programm bei Emaar, um noch vor dem 30. Geburtstag eine Führungsposition wie die eines General Managers zu bekleiden.

Alle Informationen dazu gibt es unter www.theworldsgreatesthospitalitytalent.com.