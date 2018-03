28.03.2018 Top hotel

Hunderte von Studenten sollen gegeneinander antreten und dabei die "Hotellerie für globale Nomaden" im Kopf haben. Ziel ist, Innovationen voranzutreiben und die besten Talente für die Hotellerie von morgen zu gewinnen.

In Teams von bis zu drei Personen präsentieren die Teilnehmer bis zum 6. April ihre Vision von „nomadischer Hotellerie“ und stellen ihre Ideen eines mobilen Hotelkonzepts in einer Fotomontage vor. Das Finale des Wettbewerbs Ende Juni in Paris besucht auch Sébastien Bazin, Chairman und CEO der AccorHotels Group.

Als Vorteile für die Studenten stellt AcoorHotels heraus:

• Treffen und Networking mit den Führungskräften von AccorHotels in Paris und Studenten aus aller Welt

· Einblicke in strategische Themen von AccorHotels-Teams

· Persönliche Unterstützung bei der Suche nach Praktika oder dem ersten Job

· Ausflug zu einem der schönsten Reiseziele von AccorHotels in Europa und dem Mittelmeerraum für die Gewinner des Finales

Weitere Infos gibt es unter www.accorhotelstakeoff.com