Hotelmarkt Ungarn: Smartphone-Hotel startet in Budapest

27.03.2018 Top hotel

Mails checken, sich vom Navi den Weg sagen lassen, Musik hören, Fotos machen: Das Smartphone ist heutzutage multufunktionell. Im neuen KViHOTEL in Budapest nutzt man diesen Fakt aus. Dort lässt sich fast alles mit dem Smartphone bedienen.

Bereits die Buchung der Zimmer sollen die Gäste mit dem Smartphone vornehmen. Auch der Check-in wird über das portable Gerät abgewickelt. Über die hauseigene App haben die Besucher 24/7 freien Zugang zum Hotel. Das ist wichtig, denn das Haus verzichtet gänzlich auf einen Frontdesk sowie einen Rezeptionisten.

Auch ein Schlüssel oder eine Karte zum Öffnen der Zimmertüre wird überflüssig, denn die Türen lassen sich ebenfalls mit dem Handy aufsperren. Zudem können die Gäste die Temperatur in ihrem Schlafzimmer per Smartphone regeln. Wenn ihr Domizil vom Housekeeping gesäubert wurde, erhalten die Besucher eine Nachricht auf ihr Phone. Um Frühstück zu bestellen oder ein Taxi zu ordern, kann ebenfalls die App genutzt werden. Natürlich gibt es im ganzen Haus auch freies Highspeed-Wlan. Und sollte ein Gast doch das Bedürfnis empfinden, mit einer realen Person sprechen zu wollen, kann er den Support anrufen, der 24 Stunden am Tag erreichbar ist.