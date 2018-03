Neuer Markenauftritt: Sonnenblume als Konstante

27.03.2018 Top hotel

Nach dem CEO-Wechsel Anfang März von Christian Kettlitz zu Karl Schattmaier hat die Hotelgruppe jetzt ihr neues Corporate Design und das neue Logo präsentiert. Anlaß ist das 20-Jährige Bestehen des Welcome Hotels.

Unternehmensangaben zufolge gehört das dunkelblaue Logo mit dem weißen Serifenschriftzug der Vergangenheit an. Moderner, frischer und zeitgemäßer soll das überarbeitete Logo auf Kunden und Gäste wirken. Die bekannte Sonnenblume bleibt dabei erhalten, wenn auch stilisierter Form. »Sie dient dabei als Wiedererkennungsmerkmal für unsere Servicequalität, bei der nach wie vor die Gästezufriedenheit im Mittelpunkt steht.

Zusätzlich zur bestehenden Zielgruppe möchte das Unternehmen mit dem moderneren Design künftig auch junge Businessreisende am 30+ ansprechen.

Logo Historie (auf dem Foto links):

1998 zählten zu den Welcome Hotels - zunächst als Welcome Hotels B.V. mit Sitz in den Niederlanden gegründet - gerade einmal vier Hotels. Das Erfolgskonzept? Der Gast steht im Mittelpunkt, was durch den Slogan »you are welcome« kommuniziert wird.

2002 ist das Logo kaum wiederzuerkennen: Statt vieler knalliger Farben sind nun dezentere Töne angesagt. Der Schriftzug wird mit einem modernen 3D-Effekt umgesetzt und – zusammen mit der charakteristischen Sonnenblume – in ein blaues Rechteck eingebettet.

Sechs Jahre nach der Geburtsstunde des neuen Logos folgt die erste, noch relativ dezente Typveränderung: Die Sonnenblume präsentiert sich fortan in einem helleren, leuchtenden Gelb und mit weicheren Kanten

2013: Das Logo wurde im 15. Jahr des Bestehens nochmals modernisiert. Der 3D-Effekt des Schriftzuges wurde entfernt und das Logo deutlicher und heller durch weiße Buchstaben hervorgehoben.