The Ritz Carlton Wolfsburg: Marvin Böhm gewinnt Bocuse d'Or Germany

27.03.2018 Top hotel

Der Junior Sous Chef des Restaurants "Aqua" im The Ritz Carlton Wolfsburg, Marvin Böhm (29), ist der Gewinner des Bocuse d'Or Germany. Er wird Deutschland unter 20 Nationen beim Bocuse d’Or Europe vertreten.

Zusammen mit seinem Commis Ernst Hawighorst überzeugte Marvin Böhm, der bereits in der Traube Tonbach gekocht hat, die Sterne-Jury beim nationalen Vorentscheid des weltweit renommierten Kochwettbewerbs Bocuse d’Or. Insgesamt erlangte er 963 Punkte. Seine Rezepte sowie deren Umsetzung kamen bei den Testern am besten an. Böhm bereitete deutsche Seezunge und bayrische Salzwassergarnele sowie Schwäbisch-Hällische Schweinekeule mit gepuffter Haut zu.

Das Halbfinale des Wettbewerbs findet von 11. bis 12. Juni 2018 in Turin statt. Dort hat Böhm die Chance, sich für das Finale in Lyon, dem Bocuse d’Or, im Januar 2019 zu qualifizieren. „Mein Commis und ich sind überglücklich, dass wir uns nach der zeitintensiven Vorbereitung tatsächlich gegen die extrem starke Konkurrenz durchsetzen konnten. Wir freuen uns mega, dass wir nach 2016 eine zweite Chance für die Teilnahme im Europafinale erhalten und hoffen, dass es uns auch dieses Mal wieder gelingt, bis nach Lyon zu kommen. Dieses Mal will ich aufs Treppchen!“, sagt der gebürtige Wolfsburger. Auch Edith Gerhardt, Generaldirektorin des The Ritz-Carlton Wolfsburg, freute sich über die Auszeichnung: „ Ich gratuliere Marvin zu dieser großartigen Leistung. Wir sind stolz darauf, dass wir solche einzigartigen Talente in unserem Team haben“.

Auf Platz zwei landete Franz Josef Unterlechner (877 Punkte) mit seinem Commis Florian Bichler aus dem Hotel Königshof in München, Platz drei belegen Matthias Walter (863 Punkte) und sein Assistent Fabian Wolf aus der Stuttgarter Region mit 100 Punkten Abstand zum Gewinner.