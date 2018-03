Hotelmarkt Niedersachsen: Tourismusregion Hannover boomt

26.03.2018 Top hotel

Der Tourismus in der Region Hannover war 2017 so stark wie nie zuvor. Mit genau 4.012.127 Gästeübernachtungen lag das Gebiet erstmals bei einer Zahl von über vier Millionen.

Mit diesem Wert liegt Hannover um 120.916 Übernachtungen über dem Vorjahreswert. Mit 2.280.015 Übernachtungen konnte auch die niedersächsische Landeshauptstadt die Rekordzahlen des vergangenen Jahres nochmals um 39.669 übertreffen.

Insgesamt verzeichnete der Landesbetrieb für Statistik für die 21 Städte und Gemeinden der Region Hannover im Jahr 2017 ein Plus von 3.1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Landeshauptstadt erreichte ein Plus von 1.8 Prozent. "Hannover wächst stetig im Segment der Städtereisenden. Unsere Stadt zieht vermehrt Besucher mit ihren Gastronomie- und Shoppingangeboten an", so Oberbürgermeister Stefan Schostok.

Beachtlich ist laut der Pressemitteilung auch die langfristige Steigerung der Übernachtungszahlen: So zählte Hannover beispielsweise im Jahr 1999 rund 1,1 Millionen Übernachtungen, die Region Hannover rund 2,2 Millionen. Im EXPO-Jahr stiegen die Übernachtungen dann auf 3,5 Millionen in der Region an. Diese Zahl konnte 2011 erstmals wieder überholt werden. In den folgenden Jahren stiegen die Übernachtungen kontinuierlich an, bis heute. Deutlich zu erkennen ist laut den Verantwortlichen, dass neben den Messebesuchern die Zahl der Corporate Events, Tagungen und Kongresse, aber auch die Anzahl der Freizeit-Touristen in der Region Hannover deutlich gestiegen sei.